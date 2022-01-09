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NBA'de Ömer Yurtseven'in takımı Heat, Suns'ı 123-100 yendi - Son Dakika

NBA'de Ömer Yurtseven'in takımı Heat, Suns'ı 123-100 yendi

09.01.2022 12:28
NBA'de Ömer Yurtseven'in takımı Heat, Suns'ı 123-100 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, Phoenix Suns'ı 123-100 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, Phoenix Suns'ı 123-100 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Miami Heat, Phoenix Suns'ı yenerek rakibinin üç maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Ömer Faruk Yurtseven'in 34 dakika süre aldığı maçta rakibini 23 sayı farkla yenen Miami Heat, bu sezon 25. galibiyetini elde etti.

Milli basketbolcu, 7 sayı, 16 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma ile Heat'in galibiyetinde önemli rol oynadı.

Yurtseven, 8 asist ile NBA'deki en iyi asist performansına da ulaştı.

Sabonis'in 42 sayılık kariyer rekoru

Domantas Sabonis'in 42 sayı ile kariyer rekoru kırdığı maçta Indiana Pacers, Utah Jazz'ı 125-113 yendi.

Sabonis, 7'de 7'lik bir şutla ilk çeyrekte 42 sayının 17'sini kaydetti.

Lance Stephenson, Pacers'ta yedek kulübesinden 16 sayı, 14 asist ve dört top çalma ile oynadı.

Indiana adına Duane Washington 16 sayı ve Justin Holiday 15 sayı ekledi.

Donovan Mitchell, 36 sayı ve 9 asistle Utah'ın en skorer ismi oldu.

Jazz'da Bojan Bogdanovic 21, Jordan Clarkson 18 sayı kaydetti.

Grizzlies üst üste 8. galibiyetini elde etti

Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers'ı 123-108 yenerek üst üste sekizinci galibiyetini aldı.

Grizzlies, 2015'ten beri NBA'de ilk defa sekiz maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Grizzlies'da Jaren Jackson, 26 sayı ve Desmond Bane 23 sayı ile oynadı.

Sonuçlar

LA Clippers - Memphis Grizzlies: 108-123

Charlotte Hornets- Milwaukee Bucks: 114-106

Detroit Pistons- Orlando Magic: 97-92

Indiana Pacers-Utah Jazz: 125-113

Boston Celtics- New York Knicks: 99-75

Phoenix Suns-Miami Heat: 100-123

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Ömer Faruk Yurtseven, Phoenix Suns, Miami Heat, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Ömer Yurtseven'in takımı Heat, Suns'ı 123-100 yendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'de Ömer Yurtseven'in takımı Heat, Suns'ı 123-100 yendi - Son Dakika
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