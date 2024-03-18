NBA\'de San Antonio Spurs, Brooklyn Nets\'i mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, konuk ettiği Brooklyn Nets'i uzatmaya giden maçta 122-115'lik skorla mağlup etti. Cedi Osman, müsabakada 10 sayı, 3 ribaund üretti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 7 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Batı Konferansı ekibi San Antonio Spurs, sahasında Doğu Konferansı temsilcisi Brooklyn Nets'i uzatma sonunda 122-115'lik skorla yendi. Sezonun 15. galibiyetini alan Batı Konferansı son sırasındaki Spurs'te Victor Wembanyama 33 sayı, 15 ribaund, 7 asist ve 7 blok, Devin Vassell 25 sayı ve 8 asist, Keldon Johnson da 24 sayı ve 5 ribaundla oynadı. Cedi Osman ise 14 dakika parkede kaldığı mücadeleyi 10 sayı ve 3 ribaundla tamamladı. 42. yenilgisini yaşayan konuk takım Nets'te Cam Thomas 31, Dennis Schroder de 19 sayı kaydetti.
Celtics'ten üst üste 5. galibiyet
Ligde şu ana kadar play-off'lara kalmayı garantileyen tek takım Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Washington Wizards'ı 130-104'lük skorla yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Bu sezon 53. galibiyetini alan Doğu Konferansı lideri Celtics'te Jayson Tatum 30 sayı, 6 ribaund ve 6 asist, Sam Hauser de tamamı üç sayı olmak üzere 30 sayıyla galibiyete katkı sağladı. 57. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı son sırasındaki Wizards'ta ise Jordan Poole'un 31 sayı ve 4 asistlik performansı yenilgiyi engelleyemedi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Milwaukee Bucks: 140 - Phoenix Suns: 129
Detroit Pistons: 101 - Miami Heat: 104
Dallas Mavericks: 107 - Denver Nuggets: 105
Washington Wizards: 104 - Boston Celtics: 130
Orlando Magic: 111 - Toronto Raptors: 96
San Antonio Spurs: 122 - Brooklyn Nets: 115 (Uzatmada)
Los Angeles Clippers: 93 - Atlanta Hawks: 110 - İSTANBUL
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