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NBA'de Warriors, Rockets'ı Curry'nin son saniye basketiyle yendi - Son Dakika

NBA'de Warriors, Rockets'ı Curry'nin son saniye basketiyle yendi

22.01.2022 10:27
NBA'de Warriors, Rockets'ı Curry'nin son saniye basketiyle yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Houston Rockets'ı son saniye basketiyle 105-103 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Houston Rockets'ı son saniye basketiyle 105-103 mağlup etti.

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, seyircisi önünde oynadığı Rockets maçını, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin son saniyede attığı basketle kazandı.

Kariyerinin ilk maç kazandıran son saniye basketini kaydeden Curry, 22 sayı, 12 asistle "double double" yaptı. Warriors'ta Jordan Poole 20, Andrew Wiggins 17 sayılık katkı sundu.

Rockets'ta Christian Wood'un 19 sayı, 15 ribaunt ve Kevin Porter'ın 17 sayı, 8 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı. Alperen Şengün ise 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle mücadeleyi tamamladı.

Embiid'in 40 sayısı galibiyete yetmedi

Los Angeles Clippers, ikinci yarıda 24 sayı geriye düştüğü Philadelphia 76ers deplasmanından 102-101 galip ayrıldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Clippers'ta 19 sayı, 9 asistle oynayan Reggie Jackson ve 15 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Nicolas Batum öne çıktı.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 40 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Tobias Harris 20 sayı, 7 ribaunt, Tyrese Maxey 19 sayı, 8 asist üretti. Furkan Korkmaz da 5 sayı, 3 asistle maçı bitirdi.

Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven ise takımının 110-108 kaybettiği Atlanta Hawks deplasmanında 4 sayı, 2 ribauntla oynadı.

Nets, Doğu Konferansı'nda liderliğe yükseldi

Chicago Bulls ve Miami Heat maçlarını kaybederken, konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 117-102 yenen Brooklyn Nets, Doğu Konferansı'nın ilk sırasına çıktı.

Nets'in all-star oyuncusu James Harden 37 sayı, 11 asist, 10 ribauntla "triple double"a imza attı. Kyrie Irving 24 sayı, LaMarcus Aldridge 16 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Spurs'te Dejounte Murray 25 sayı, 12 ribaunt, 10 asist, Derrick White 17 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve Jakob Poeltl 15 sayı, 11 ribaunt, 3 blokla mücadele etti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers- Los Angeles Clippers: 101-102

Charlotte Hornets- Oklahoma City Thunder: 121-98

Orlando Magic- Los Angeles Lakers: 105-116

Boston Celtics- Portland Trail Blazers: 105-109

Atlanta Hawks-Miami Heat: 110-108

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 94-90

Washington Wizards- Toronto Raptors: 105-109

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 102-117

Denver Nuggets- Memphis Grizzlies: 118-122

Utah Jazz- Detroit Pistons: 111-101

Golden State Warriors-Houston Rockets: 105-103

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Amerikan Basketbol Ligi, Golden State Warriors, Houston Rockets, Miami Heat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Warriors, Rockets'ı Curry'nin son saniye basketiyle yendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'de Warriors, Rockets'ı Curry'nin son saniye basketiyle yendi - Son Dakika
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