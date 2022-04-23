NBA'de "yılın çaylağı" Toronto Raptors'tan Scottie Barnes oldu - Son Dakika

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors forması giyen Scottie Barnes, "yılın çaylak oyuncusu" seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 normal sezonunda 74 maçta 15,3 sayı, 7,5 ribaunt, 3,5 asist ortalamalarıyla oynayan 20 yaşındaki ABD'li basketbolcu, oylamada rakiplerini geride bırakarak en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı.

Oylamada Cleveland Cavaliers'tan Evan Mobley ikinci, Detroit Pistons'tan Cade Cunningham ise üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Barnes, Damon Stoudamire (1995-96) ve Vince Carter'dan (1998-99) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Toronto oyuncusu oldu.