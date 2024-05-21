NBA'de Yılın En İyi Savunma 5'leri Açıklandı - Son Dakika
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NBA'de Yılın En İyi Savunma 5'leri Açıklandı

NBA\'de Yılın En İyi Savunma 5\'leri Açıklandı

2023-2024 sezonunun en iyi savunma 5'leri, NBA'de yapılan oylama sonucunda belirlendi. Minnesota Timberwolveslu Rudy Gobert, 4. kez 'yılın savunmacısı' ödülünü kazandı. En iyi 5'e Bam Adebayo, Anthony Davis, Rudy Gobert, Herbert Jones ve Victor Wembanyama seçildi. İkinci 5'te ise Alex Caruso, Jrue Holiday, Jaden McDaniels, Jalen Suggs ve Derrick White yer aldı.

21.05.2024 22:21
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonunun en iyi savunma 5'leri, spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylamayla belirlendi.

Bu sezon kariyerinde 4. kez "yılın savunmacısı" ödülüne layık görülen Minnesota Timberwolveslu Rudy Gobert, oylamada en fazla tercih edilen isim oldu.

Yılın en iyi savunma 5'lerine giren basketbolcular şöyle:

En iyi 5

Bam Adebayo (Miami Heat)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Herbert Jones (New Orleans Pelicans)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

En iyi ikinci 5

Alex Caruso (Chicago Bulls)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves)

Jalen Suggs (Orlando Magic)

Derrick White (Boston Celtics)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor NBA'de Yılın En İyi Savunma 5'leri Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: NBA'de Yılın En İyi Savunma 5'leri Açıklandı - Son Dakika
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