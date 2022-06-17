NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler - Son Dakika
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NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler

17.06.2022 09:06

NBA'de Boston Celtics'i 103-90'lık skorla yenen Golden State Warriors, final serisini 4-2 yaparak şampiyonluğa ulaştı. Son 8 yılda 4.kez NBA zaferine ulaşan Golden State'in büyük başarısı dikkat çekti.

Batı Konferansı şampiyonu Warriors ile Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'i karşı karşıya getiren NBA Finalleri'nde gülen taraf Warriors oldu. Celtics'in sahasında oynanan finallerin 6. maçını 103-90 kazanan Warriors, 7. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN 3.TAKIM

Daha önce 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında NBA şampiyonluk kupasına uzanan Warriors, 17'şer şampiyonluğu bulunan Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın ardından en çok NBA şampiyonluğu kazanan 3. takım olarak tarihe geçti. Warriors ayrıca, son 8 yılda 4. NBA zaferine ulaşarak büyük bir başarıya da imza attı. Golden State Warriors'ta 34 sayıyla oynayan Stephen Curry maça damgasını vururken aynı zamanda MVP ödülünün de sahibi oldu. Celtics'te Jaylen Brown'ın 34 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

NBA'de Golden State Warriors şampiyon oldu! Tarihe geçtiler
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Son Dakika Spor NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler - Son Dakika
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