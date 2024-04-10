NBA: Golden State Warriors, Los Angeles Lakers'ı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

NBA: Golden State Warriors, Los Angeles Lakers'ı mağlup etti

Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 134-120 yenerek galibiyet elde etti. Warriors'ta Klay Thompson, Stephen Curry ve Andrew Wiggins önemli katkılar sağladı. Lakers'ta LeBron James'in performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Öte yandan, Ömer Faruk Yurtseven'in Utah Jazz formasıyla oynadığı maçta Denver Nuggets'a yenildi.

10.04.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 134-120 yendi.

NBA'e 14 maçla devam edildi. Rakibini 14 sayı farkla mağlup eden Warriors'ta Klay Thompson 27 sayı, Stephen Curry 23 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, Andrew Wiggins 17 sayı, Draymond Green 15 sayı, 10 asistle galibiyete katkıda bulundu.

LeBron James'in 33 sayı, 11 asist, 7 ribauntla oynadığı Lakers'ta Austin Reaves 22 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Rui Hachimura 20 sayı, 11 ribauntla salondan ayrıldı.

Ömer Faruk Yurtseven'in "double-double"ı Jazz'a yetmedi

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Denver Nuggets'a 111-95 mağlup oldu.

Ömer Faruk'un 20 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma istatistikleriyle oynadığı Jazz'da Talen Horton-Tucker, 24 sayıyla en skorer isim oldu. Luka Samanic, 15 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 28 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, Jamal Murray 28 sayı, 4 asist, Michael Porter 12, Christian Braun 11 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Toronto Raptors- Indiana Pacers: 123-140

Philadelphia 76ers- Detroit Pistons: 120-102

Charlotte Hornets- Dallas Mavericks: 104-130

Milwaukee Bucks- Boston Celtics: 104-91

Atlanta Hawks- Miami Heat: 111-117 (Uzatmada)

Houston Rockets- Orlando Magic: 118-106

Minnesota Timberwolves- Washington Wizards: 130-121

Oklahoma City Thunder- Sacramento Kings: 112-105

Chicago Bulls- New York Knicks: 117-128

Memphis Grizzlies- San Antonio Spurs: 87-102

Utah Jazz-Denver Nuggets: 95-111

Portland Trail Blazers- New Orleans Pelicans: 100-110

Phoenix Suns- Los Angeles Clippers: 92-105

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 120-134

Kaynak: AA

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