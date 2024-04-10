Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 134-120 yendi.
NBA'e 14 maçla devam edildi. Rakibini 14 sayı farkla mağlup eden Warriors'ta Klay Thompson 27 sayı, Stephen Curry 23 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, Andrew Wiggins 17 sayı, Draymond Green 15 sayı, 10 asistle galibiyete katkıda bulundu.
LeBron James'in 33 sayı, 11 asist, 7 ribauntla oynadığı Lakers'ta Austin Reaves 22 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Rui Hachimura 20 sayı, 11 ribauntla salondan ayrıldı.
Ömer Faruk Yurtseven'in "double-double"ı Jazz'a yetmedi
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Denver Nuggets'a 111-95 mağlup oldu.
Ömer Faruk'un 20 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma istatistikleriyle oynadığı Jazz'da Talen Horton-Tucker, 24 sayıyla en skorer isim oldu. Luka Samanic, 15 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.
Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 28 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, Jamal Murray 28 sayı, 4 asist, Michael Porter 12, Christian Braun 11 sayı kaydetti.
Sonuçlar
Toronto Raptors- Indiana Pacers: 123-140
Philadelphia 76ers- Detroit Pistons: 120-102
Charlotte Hornets- Dallas Mavericks: 104-130
Milwaukee Bucks- Boston Celtics: 104-91
Atlanta Hawks- Miami Heat: 111-117 (Uzatmada)
Houston Rockets- Orlando Magic: 118-106
Minnesota Timberwolves- Washington Wizards: 130-121
Oklahoma City Thunder- Sacramento Kings: 112-105
Chicago Bulls- New York Knicks: 117-128
Memphis Grizzlies- San Antonio Spurs: 87-102
Utah Jazz-Denver Nuggets: 95-111
Portland Trail Blazers- New Orleans Pelicans: 100-110
Phoenix Suns- Los Angeles Clippers: 92-105
Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 120-134
Son Dakika › Spor › NBA: Golden State Warriors, Los Angeles Lakers'ı mağlup etti - Son Dakika
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