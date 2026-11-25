NBA, 2027 yılında FIBA iş birliğiyle hayata geçireceği yeni Avrupa ligini desteklemek amacıyla, kıta genelinde basketbol salonları ile spor ve eğlence bölgelerinin inşası ve yenilenmesi için en az 10 milyar Euro'luk finansman hedefleyen girişim planını açıkladı.

NBA tarafından yapılan açıklamaya göre; önde gelen küresel yatırımcıların desteğiyle oluşturulan girişim, Avrupa'daki kulüplerin modern salonlar geliştirmesine, taraftar deneyimini üst seviyeye taşımasına ve sürdürülebilir ticari yapılar kurmasına imkan sağlayacak.

2027 yılında Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile ortaklaşa başlatılacak yeni profesyonel basketbol ekosistemini desteklemeyi hedefleyen proje kapsamında; potansiyel kulüplere ve yatırımcı gruplara sürdürülebilir sermayeye erişimin yanı sıra NBA'in tesis geliştirme konusundaki teknik uzmanlığından yararlanma imkanı sunulacak.

Adam Silver: "Avrupa basketbolu gelenekleri üzerine inşa edilecek"

NBA Başkanı Adam Silver, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, modern salonların ve çevre düzenlemelerinin kulüpleri ve bulundukları şehirleri dönüştürme gücüne dikkat çekerek, "FIBA ile birlikte Avrupa'da yeni bir lig başlatmaya hazırlanırken, yeni tesisler geliştirilmesi noktasında kulüplere destek olmak için büyük bir fırsat görüyoruz. Avrupa basketbolunu tanımlayan özgün gelenekler üzerine inşa edilecek bu tesisler, taraftar deneyimini bir üst seviyeye taşırken çok daha fazla canlı etkinliğe de ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.

Karma kullanımlı yaşam alanları oluşturulacak

Yatırımcı grubu tarafından yapılan ortak açıklamada ise projeyle hem Avrupalı basketbolseverlerin tutkusuna saygı gösterileceği hem de ilgili şehirlerde kalıcı ekonomik büyümenin destekleneceği vurgulandı. Planlama doğrultusunda yatırımcılar; katılımcı kulüpler ve yerel geliştiricilerle iş birliği yaparak salonların çevresinde konut, ofis, restoran, perakende satış ve kamusal alanları barındıran karma kullanımlı yaşam merkezleri kuracak. Yıl boyu aktif olacak bu merkezlerin, bulundukları şehirlerin sportif ve kültürel kimliğini yansıtması amaçlanıyor.

24 milyar Euro'luk ekonomik katkı beklentisi

The Sports Consultancy tarafından hazırlanan araştırma raporuna göre, NBA ve FIBA'nın yeni lig girişiminin Avrupa genelinde gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) 24 milyar Euro'dan fazla katma değer sağlaması ve yıllık yaklaşık 15 bin tam zamanlı eşdeğer istihdam oluşturması bekleniyor. Yeni inşa edilecek ve yenilenecek modern salonların da etkisiyle, ligin ilk 10 yıl içinde toplamda yaklaşık 70 milyon seyirciye ulaşacağı öngörülüyor.

NBA'in, girişime nihai şeklini vermek üzere ilgili yatırımcılar ve salon geliştiricileriyle görüşmelerini sürdüreceği bildirildi.