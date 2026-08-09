Nebiyan Festivali\'nde Motokros Heyecanı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bu yıl 5.'si düzenlenen Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde motokros yarışları heyecanı yaşandı.

Nebiyan'ın ormanlık alanında hazırlanan zorlu, engebeli ve tehlikeli parkurlarda mücadele eden motokrosçular, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Dik rampalar, keskin virajlar ve zorlu geçişlerden oluşan parkurda sporcular zaman zaman tehlikeler atlattı. Bazı yarışmacılar parkurun zorlu bölümlerinde motosikletlerinin kontrolünü kaybedip düşerken, sonrasında ise kısa sürede toparlanarak mücadeleye devam etti.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın farklı bölgelerinden gelen motokros sporcularının katıldığı yarışlarda mücadele ve adrenalin bir arada yaşandı.