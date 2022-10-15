- Necati Erkmen: "Maçın skoru bu olmamalıydı"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Sorumlu Necati Erkmen, 4-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından konuştu. Yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Erkmen "Maçın skoru bu olmamalıydı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'a sahasında 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Necati Erkmen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Böyle bir maçtan sonra konuşmanın zor olduğunu söyleyen Erkmen, "Öncelikle dün ülkemiz elim bir kaza yaşadı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Oyuna çok iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Karşı karşıya yakaladığımız bir pozisyonda golü bulamadık. Rakibimiz kaliteli bir ekip ve ligin lideri. İlk yarının sonunda benzer 2 pozisyondan gol yedik. İkinci golü taçtan yedik. İkinci yarıda golü bulduk. Golden sonra istek ve arzumuz tavan yapmışken kontradan yediğimiz 2 golle maçın skoru 4-1'e geldi. Kasımpaşa açısından değerlendirildiğinde skorun bu olmaması lazımdı. Bunun çözümlerini bulacağız. İyi oyunu devam ettirip kazanarak oyunumuzu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.