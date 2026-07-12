Nedime Bulat'tan Avrupa Şampiyonası Hedefi - Son Dakika
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Nedime Bulat'tan Avrupa Şampiyonası Hedefi

12.07.2026 11:07
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Milli boksör Nedime Bulat, Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor.

Avrupa Boks Şampiyonası'nda geçen yıl bronz madalya kazanan milli boksör Nedime Bulat, bu yıl başarısını zirveye çıkarmayı hedefliyor.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Giresun Orman spor Kulübü sporcusu 14 yaşındaki Bulat, 2025'te boksa başladı.

Bulat, aynı yıl Karadağ'daki Avrupa Boks Şampiyonası üst minikler kategorisinde üçüncü oldu. Türkiye Boks Şampiyonası'nda birinci olan Bulat, bu yıl yine milli takım adına yarışmaya hak kazandı.

Antrenör eşliğinde çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdüren Bulat'ın hedefi, 17-26 Ekim tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'nda adını zirveye yazdırmak.

"Milli takımda bulunmak çok gurur verici bir duygu"

Milli boksör Nedime Bulat, AA muhabirine, okulda öğretmeninin tavsiyesiyle boksa başladığını söyledi.

Sporu sevdiğini anlatan Bulat, sıkı çalışmalar sonrasında turnuvalarda derece elde ettiğini aktardı.

Şampiyonluk için azim gerektiğini belirten Bulat, "Başarı için bu sporu isteyerek yapmak gerekiyor. Şampiyonaya giderken, 'Ben şampiyon olup döneceğim' demek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Milli takımda bulunmanın çok gurur verici bir duygu olduğunun altını çizen Bulat, bunun kendisine mutluluk ve huzur verdiğini kaydetti.

Başarısını sürdürmek istediğini dile getiren Bulat, "Geçen yıl Avrupa üçüncülüğü elde ettim, bu sene inşallah Avrupa şampiyonluğuyla bunu taçlandıracağım ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.

Bulat, sporun hem sağlık hem de sosyal açıdan çok faydası olduğuna dikkati çekerek, "Yeni arkadaşlar ediniyorum, mutlu oluyorum. Mesela yurt dışında da arkadaşımız oluyor. Arkadaşlık konusunda güzel. Sporu herkese kesinlikle tavsiye ederim." diye konuştu.

Boksun sıkı çalışmayı gerektiren bir spor olduğunu anlatan milli sporcu, bunun bilinciyle antrenmanlarına devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nedime Bulat'tan Avrupa Şampiyonası Hedefi - Son Dakika

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