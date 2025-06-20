Okan Buruk, Nelsson\'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların durumu da merak ediliyor. Temmuz ayında başlayacak yaz kampına götürülmeme kararı alınan Victor Nelsson'dan sonra Carlos Cuesta'nın da geleceği belli oldu.

'BU TAKIMDAN GİDECEK'

Okan Buruk, Sarı-kırmızılı yönetim ile görüşerek Carlos Cuesta ile yolların ayrılmasını istediği öğrenildi. Başarılı teknik adamın, 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin takımdan gitmesini söylediği aktarıldı. Bu gelişme üzerine Cuesta ile yolların ayrılması planlanırken, yönetimin 8 milyon euro bedelle transfer edilen Cuesta için mali açıdan zarar etme ihtimalini de göze aldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da 9 maça çıkıp 1401 dakika süre alan Cuesta, gol ya da asist katkısında bulunamadı.