Okan Buruk, Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek - Son Dakika
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Okan Buruk, Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek

Okan Buruk, Nelsson\'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek
20.06.2025 17:48
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Nelsson'u yaz kampına götürmeme kararı alan Okan Buruk, devre arasında takıma katılan Carlos Cuesta ile ilgili de kararını verdi. Okan Buruk, yönetimle görüşme yaparak Cuesta'nın takımdan gitmesi yönünde talimat verdi.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların durumu da merak ediliyor. Temmuz ayında başlayacak yaz kampına götürülmeme kararı alınan Victor Nelsson'dan sonra Carlos Cuesta'nın da geleceği belli oldu.

'BU TAKIMDAN GİDECEK'

Okan Buruk, Sarı-kırmızılı yönetim ile görüşerek Carlos Cuesta ile yolların ayrılmasını istediği öğrenildi. Başarılı teknik adamın, 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin takımdan gitmesini söylediği aktarıldı. Bu gelişme üzerine Cuesta ile yolların ayrılması planlanırken, yönetimin 8 milyon euro bedelle transfer edilen Cuesta için mali açıdan zarar etme ihtimalini de göze aldı.

Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da 9 maça çıkıp 1401 dakika süre alan Cuesta, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Yedin Nelsson'u da yedin. Şampiyon olduğumuz için tükettiğin, bitirdiğin yetenekler konuşulmuyor okan hoca. Sevilla Nelsson için 15 milyon euro önerirken takımda kalması için ikna eden sendin. Sana ihtiyacım var deyip durdun gidişine izin vermedin. Davinson'a diyeceğimiz yok ama bu çocuğa bir çözüm bulacaktın. Değerini de düşürdün. Bu şekilde ziyan edilmez. 32 13 Yanıtla
  • Kadir Küçük:
    Hoca değilsin Okan. O transfer butceleriyle herkes şampiyon olur her transfer dönemi bir sürü oyuncu aldiriyorsun yüksek bonservislerle çoğunu oynatmadan göndermeye çalışıyorsun zararına. Avrupa'da zaten başarın yok. Taktik bilgin zayıf. İki yıl icardi idare etti bu sene osimhene duaciyiz . 13 3 Yanıtla
  • Ahmet Akan:
    Ne güzel dünya alırken karşı çıkma . 9 2 Yanıtla
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