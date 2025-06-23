Bundesliga'da Frankfurt'ta gösterdiği performans sonrası Real Madrid'e transfer olan ardından Fiorentina ve Milan'da top koşturan Luka Jovic serbest kaldı.
La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Milan ve Sırp golcü anlaşarak yollarını ayırdı. Bonservisine şimdiye kadar 95 milyon euro ödenen 27 yaşındaki santrfor kendisine takım bakmayabaşladı.
Son Dakika › Spor › Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor - Son Dakika
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