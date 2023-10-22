Tarihinin en kötü başlangıcı! Bir zamanlar rakip tanımayan kulüp şimdi düşme hattında

Hollanda Eredivisie 9. hafta mücadelesinde Ajax, konuk olduğu Utrecht'e 90. dakikada yediği golle 4-3 mağlup olarak ligdeki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı ve düşme hattına geriledi.

AJAX ÖNE GEÇTİ AMA YETMEDİ

Ryan Flamingo ve Mike van der Hoorn'un golleriyle 2-0 öne geçen Utrecht, skoru koruyamadı. Kristian Hlynsson'un iki golü ve Steven Bergwijn'in penaltı golüyle Ajax 3-2 öne geçti. Ancak, Jens Toornstra ve Oscar Fraulo'nun golleriyle Utrecht maçı 4-3 kazandı. Bu sonuçla birlikte Ajax'ın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Ajax, 7 maçın ardından 5 puanda kalarak küme düşme hattına demir attı.