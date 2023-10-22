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Tarihinin en kötü başlangıcı! Bir zamanlar rakip tanımayan kulüp şimdi düşme hattında - Son Dakika

Tarihinin en kötü başlangıcı! Bir zamanlar rakip tanımayan kulüp şimdi düşme hattında

Son Güncelleme: 22.10.2023 16:20

Hollanda Eredivisie'nin 9. haftasında Ajax, deplasmanda Utrecht'e 90. dakikada yediği golle 4-3 yenildi. Bu sonuçla Ajax'ın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Utrecht puanını 6'ya yükseltirken, Ajax 5 puanda kalarak küme düşme hattına gerilemiş oldu.

Hollanda Eredivisie 9. hafta mücadelesinde Ajax, konuk olduğu Utrecht'e 90. dakikada yediği golle 4-3 mağlup olarak ligdeki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı ve düşme hattına geriledi.

AJAX ÖNE GEÇTİ AMA YETMEDİ

Ryan Flamingo ve Mike van der Hoorn'un golleriyle 2-0 öne geçen Utrecht, skoru koruyamadı. Kristian Hlynsson'un iki golü ve Steven Bergwijn'in penaltı golüyle Ajax 3-2 öne geçti. Ancak, Jens Toornstra ve Oscar Fraulo'nun golleriyle Utrecht maçı 4-3 kazandı. Bu sonuçla birlikte Ajax'ın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Ajax, 7 maçın ardından 5 puanda kalarak küme düşme hattına demir attı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Tarihinin en kötü başlangıcı! Bir zamanlar rakip tanımayan kulüp şimdi düşme hattında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihinin en kötü başlangıcı! Bir zamanlar rakip tanımayan kulüp şimdi düşme hattında - Son Dakika
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