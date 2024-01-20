Nesibe Aydın, ÇBK Mersin\'i ikinci uzatmada yendi

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Polat Parlak, Sertan Kırklar, Ali Osman Kanık
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 6, Williams 13, Mabrey 36, Sinem Ataş 8, Hollingsworth 3, Kiss 11, Cornelius 3, Derin Yaya 14, Meltem Avcı, Melis Gülcan,
Nesibe Aydın: Thomas 14, Pelin Derya Bilgiç 11, İlayda Güner 10, Coates 23, Zec 13, Feride Şevval Akalan 21, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Gamze Takmaz
1. Periyot: 24-19
Devre: 48-35
3. Periyot: 60-55
Normal süre: 77-77
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda ÇBK Mersin'i ikinci uzatmada 98-94 yendi.
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