 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nesibe Aydın, ÇBK Mersin'i ikinci uzatmada yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Nesibe Aydın, ÇBK Mersin'i ikinci uzatmada yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda ÇBK Mersin'i ikinci uzatmada 98-94 yendi. Maçın normal süresi 77-77 berabere sona erdi.

Nesibe Aydın, ÇBK Mersin\'i ikinci uzatmada yendi
20.01.2024 - 20:39,
Abone Ol

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Polat Parlak, Sertan Kırklar, Ali Osman Kanık

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 6, Williams 13, Mabrey 36, Sinem Ataş 8, Hollingsworth 3, Kiss 11, Cornelius 3, Derin Yaya 14, Meltem Avcı, Melis Gülcan,

Nesibe Aydın: Thomas 14, Pelin Derya Bilgiç 11, İlayda Güner 10, Coates 23, Zec 13, Feride Şevval Akalan 21, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Gamze Takmaz

1. Periyot: 24-19

Devre: 48-35

3. Periyot: 60-55

Normal süre: 77-77

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda ÇBK Mersin'i ikinci uzatmada 98-94 yendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

ING Bank, Mersin, Aydın, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesibe Aydın, ÇBK Mersin'i ikinci uzatmada yendi - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:46:28. #1.11#
SON DAKİKA: Nesibe Aydın, ÇBK Mersin'i ikinci uzatmada yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement