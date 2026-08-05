Nesine 2. Lig 2026-2027 Sezonu Programı Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nesine 2. Lig 2026-2027 Sezonu Programı Belli Oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026-2027 sezonu Nesine 2. Lig programı, 6 Eylül Pazar günü başlayacak ilk hafta maçlarıyla açıklandı.

Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 6 Eylül Pazar günü başlayacak ligin açılış haftasındaki program şöyle:

Beyaz Grup

Erbaaspor-Muşspor (Başlangıç saati yapılacak aydınlatma denetimi sonrası ilan edilecek)

16.30 GMG Kastamonuspor-Çorluspor 1947

16.30 Hatayspor-Güzide Gebzespor

17.00 Arnavutköy Belediyespor-Aliağa Futbol

17.00 Somaspor-68 Aksaray Belediyespor

19.00 Elazığspor-Sebatspor

19.00 Menemen FK-İnegöl Kafkasspor

19.00 Isparta 32 Spor-Adana Demirspor

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Ankaraspor

Kırmızı Grup

16.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor

16.00 1461 Trabzon FK-Sakaryaspor

16.30 Adana 01 FK-Erzincanspor

17.00 Sultan Su İnegölspor-12 Bingölspor

17.00 Karacabey Belediyespor-Serikspor

17.00 Kütahyaspor-İskenderunspor

19.00 Fethiyespor-52 Orduspor

19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Demirspor

Kaynak: AA

Eylül, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 2. Lig 2026-2027 Sezonu Programı Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maltepe’de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı Maltepe'de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Fatih’te 19 yaşındaki Ali’nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı
Gaziantep’te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü
Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır Taraftarlar Samandıra’yı adeta yaktı Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya, milyonluk para trafiğini böyle savundu: PR ve reklam Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya, milyonluk para trafiğini böyle savundu: PR ve reklam

18:39
Ertuğrul Doğan’dan transfer için yeni açıklama: Omar Marmoush, Sörloth, Darwin Nunez...
Ertuğrul Doğan'dan transfer için yeni açıklama: Omar Marmoush, Sörloth, Darwin Nunez...
18:06
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
17:49
Victor Osimhen’i transferde şoke edecek gelişme
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme
17:26
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 18:44:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Nesine 2. Lig 2026-2027 Sezonu Programı Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.