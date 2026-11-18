Nesine 2. Lig'de 12. hafta geride kaldı, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta sonuçlar belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı ve Kırmızı ile Beyaz Grup'ta sonuçlar alındı. Kırmızı Grup'ta Serikspor-Erzincan Futbol Yatırımları 0-1, Beyaz Grup'ta Çorluspor 1947-Muşspor 1-4 sonuçlandı.
Futbolda Nesine 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı.
Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Serikspor- Erzincan Futbol Yatırımları: 0-1
KCT 1461 Trabzon FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-0
Ankara Demirspor-52 Orduspor FK: 0-2
12 Bingölspor-Sakaryaspor: 0-1
MKE Ankaragücü-Kırklarelispor: 1-1
Sultan Su İnegölspor-Ekinciler İskenderunspor: 2-0
Fethiyespor-Kütahyaspor: 2-1
Karacabey Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-3
Beyaz Grup
Seza Çimento Elazığspor-Menemen FK: 1-1
Güzide Gebzespor-Ankaraspor: 2-1
Çorluspor 1947-Muşspor: 1-4
Adana Demirspor-GMG Kastamonuspor: 2-2
ISBAŞ Isparta 32-Somaspor: 0-0
Hatayspor-İnegöl Kafkasspor: 0-2
Arkent Arnavutköy Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-3
Aliağa Futbol-Sebatspor: 2-0
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Efor Çay Erbaaspor: 2-1
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