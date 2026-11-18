Futbolda Nesine 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı.

Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup

Serikspor- Erzincan Futbol Yatırımları: 0-1

KCT 1461 Trabzon FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-0

Ankara Demirspor-52 Orduspor FK: 0-2

12 Bingölspor-Sakaryaspor: 0-1

MKE Ankaragücü-Kırklarelispor: 1-1

Sultan Su İnegölspor-Ekinciler İskenderunspor: 2-0

Fethiyespor-Kütahyaspor: 2-1

Karacabey Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-3

Beyaz Grup

Seza Çimento Elazığspor-Menemen FK: 1-1

Güzide Gebzespor-Ankaraspor: 2-1

Çorluspor 1947-Muşspor: 1-4

Adana Demirspor-GMG Kastamonuspor: 2-2

ISBAŞ Isparta 32-Somaspor: 0-0

Hatayspor-İnegöl Kafkasspor: 0-2

Arkent Arnavutköy Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-3

Aliağa Futbol-Sebatspor: 2-0

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Efor Çay Erbaaspor: 2-1