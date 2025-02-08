Nesine 2. Lig'de 21. hafta maçları yapıldı.
Ligde iki grupta tamamı bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
İskenderunspor- İnegölspor: 2-1
Karaköprü Belediyespor- GMG Kastamonuspor: 1-2
Altay-Beykoz Anadoluspor: 2-0
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Anagold 24Erzincanspor: 4-1
Sarıyer-E Koleji Isparta 32: 3-0
Batman Petrolspor- Fethiyespor: 1-0
1461 Trabzon FK-Sincan Bellediyesi Ankaraspor: 1-0
Altınordu- Kırklarelispor: 4-2
Kırmızı Grup:
Merkür Jet Erbaaspor-Turkish Oil Yeni mersin İdmanyurdu: 3-1
Somaspor- Karacabey Belediyespor: 1-1
Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK: 2-1
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi- Karaman FK: 3-3
Ankara Demirspor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0
Diyarbekirspor- Bucaspor 1928: 1-0
Giresunspor- Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-4
Motolux 68 Aksarayspor-Belediye Derincespor: 2-1
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de 21. Haftanın Sonuçları - Son Dakika
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