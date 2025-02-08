Nesine 2. Lig'de 21. Haftanın Sonuçları - Son Dakika
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Nesine 2. Lig'de 21. Haftanın Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 21. hafta maç sonuçları açıklandı; Beyaz ve Kırmızı grupta önemli karşılaşmalar yapıldı.

08.02.2025 16:46
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Nesine 2. Lig'de 21. hafta maçları yapıldı.

Ligde iki grupta tamamı bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

İskenderunspor- İnegölspor: 2-1

Karaköprü Belediyespor- GMG Kastamonuspor: 1-2

Altay-Beykoz Anadoluspor: 2-0

Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Anagold 24Erzincanspor: 4-1

Sarıyer-E Koleji Isparta 32: 3-0

Batman Petrolspor- Fethiyespor: 1-0

1461 Trabzon FK-Sincan Bellediyesi Ankaraspor: 1-0

Altınordu- Kırklarelispor: 4-2

Kırmızı Grup:

Merkür Jet Erbaaspor-Turkish Oil Yeni mersin İdmanyurdu: 3-1

Somaspor- Karacabey Belediyespor: 1-1

Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK: 2-1

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi- Karaman FK: 3-3

Ankara Demirspor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0

Diyarbekirspor- Bucaspor 1928: 1-0

Giresunspor- Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-4

Motolux 68 Aksarayspor-Belediye Derincespor: 2-1

Kaynak: AA

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