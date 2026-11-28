Nesine 3. Lig'de 14. hafta 11 maçla başlarken Adanaspor, Bitlis 1916'ya 1-6 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 14. hafta gruplardaki 11 karşılaşmayla başladı. Adanaspor, Bitlis 1916 Futbol'a 1-6 yenilirken Balıkesirspor Söke 1970'i 4-0 yendi; Bucaspor 1928-Bigaspor maçı ise 0-3 sonuçlandı.
Nesine 3. Lig'de 14. hafta gruplardaki 11 maçla başladı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Amasyaspor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-0
Orduspor 1967-İnkılap Futbol: 1-0
Kartal Bulvar Kartalimenspor-Tokat Belediyespor: 0-1
Gölcükspor-Karabük İdmanyurdu: 0-1
Beykoz Anadoluspor-Galataspor: 2-0
2. Grup:
Alanya 1221 Futbol-Gemlik Sümerbey Futbol: 2-1
Balıkesirspor-Söke 1970: 4-0
3. Grup
Adanaspor- Bitlis 1916 Futbol: 1-6
Kırıkkale FK-Karaman FK: 2-1
Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor: 0-0
Kaynak: AA
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