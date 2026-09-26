Nesine 3. Lig'de 4. hafta 7 maçla başladı, Gölcükspor Orduspor 1967'ye 0-1 yenildi

Nesine 3. Lig'de 4. hafta oynanan 7 karşılaşmayla başladı.

Ligde haftanın açılış gününde 1 ve 3. Grup'ta ikişer, 2. Grup'ta ise 3 müsabaka yapıldı. Karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Gölcükspor- Orduspor 1967: 0-1

Küçükçekmece Sinopspor-Zonguldakspor: 1-1

2 Grup

Alanya 1221-Etimesgutspor: 0-3

Ayvalıkgücü Belediyespor-Bigaspor: 2-1

Karşıyaka-Gaziemir G.O.G: 0-1

3. Grup

Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ayos Osmaniyespor: 4-1