Nesine 3. Lig'de 5. hafta 26 maçla sona erdi, Yozgat Belediyesi Bozokspor 1-9 yenildi

Nesine 3. Lig'de 5. hafta 26 maçla sona erdi, Yozgat Belediyesi Bozokspor 1-9 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 5. hafta programı, oynanan 26 maçla sona erdi. Yozgat Belediyesi Bozokspor, sahasında Malatya Yeşilyurtspor'a 1-9 yenilirken Karaman FK da Ejderoğlu Kırşehir Futbol'a 1-7 mağlup oldu.
Futbolda Nesine 3. Lig'de 5. hafta, oynanan 26 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
1. Grup:
Pazarspor-Küçükçekmece Sinopspor: 3-1
Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Galataspor-Büyükçekmece Gücü FK: 2-0
Beykoz Anadolu-Gölcükspor: 2-0
Yalova FK 77-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 2-4
Silivrispor-Karadeniz Ereğli 1980: 0-0
İnkılap Futbol-Tokat Belediyespor: 0-1
Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor: 0-3
Karabük İdmanyurdu-Amasyaspor FK: 1-2
2. Grup:
Kepezspor-Karşıyaka: 0-1
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Denizli İdmanyurdu 1959: 2-0
Etimesgutspor-Uşakspor: 1-0
1922 Akşehirspor-Eskişehirspor: 0-3
Bursa Yıldırımspor-Bucaspor 1928: 1-0
Bigaspor-Balıkesirspor: 3-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-Söke 1970: 1-1
Gaziemirspor-Gemlik Sümerbey Futbol: 0-2
Altay-Alanya 1221: 0-0
3. Grup:
Bitlis 1916-Adana Adaletgücüspor: 5-0
Ağrı 1970-Diyarbekirspor: 2-1
Adanaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-2
Ayos Osmaniyespor-Açıkalın Erciyes 38: 2-4
Kırıkkale FK-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0
Karaman FK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-7
1964 Silifkespor-Niğde Belediyesspor: 0-3
Yozgat Belediyesi Bozokspor- Malatya Yeşilyurtspor: 1-9
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