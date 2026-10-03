Nesine 3. Lig'de 5. hafta 26 maçla sona erdi, Yozgat Belediyesi Bozokspor 1-9 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nesine 3. Lig'de 5. hafta 26 maçla sona erdi, Yozgat Belediyesi Bozokspor 1-9 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'de 5. hafta programı, oynanan 26 maçla sona erdi. Yozgat Belediyesi Bozokspor, sahasında Malatya Yeşilyurtspor'a 1-9 yenilirken Karaman FK da Ejderoğlu Kırşehir Futbol'a 1-7 mağlup oldu.

Futbolda Nesine 3. Lig'de 5. hafta, oynanan 26 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

1. Grup:

Pazarspor-Küçükçekmece Sinopspor: 3-1

Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Galataspor-Büyükçekmece Gücü FK: 2-0

Beykoz Anadolu-Gölcükspor: 2-0

Yalova FK 77-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 2-4

Silivrispor-Karadeniz Ereğli 1980: 0-0

İnkılap Futbol-Tokat Belediyespor: 0-1

Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor: 0-3

Karabük İdmanyurdu-Amasyaspor FK: 1-2

2. Grup:

Kepezspor-Karşıyaka: 0-1

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Denizli İdmanyurdu 1959: 2-0

Etimesgutspor-Uşakspor: 1-0

1922 Akşehirspor-Eskişehirspor: 0-3

Bursa Yıldırımspor-Bucaspor 1928: 1-0

Bigaspor-Balıkesirspor: 3-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-Söke 1970: 1-1

Gaziemirspor-Gemlik Sümerbey Futbol: 0-2

Altay-Alanya 1221: 0-0

3. Grup:

Bitlis 1916-Adana Adaletgücüspor: 5-0

Ağrı 1970-Diyarbekirspor: 2-1

Adanaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-2

Ayos Osmaniyespor-Açıkalın Erciyes 38: 2-4

Kırıkkale FK-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0

Karaman FK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-7

1964 Silifkespor-Niğde Belediyesspor: 0-3

Yozgat Belediyesi Bozokspor- Malatya Yeşilyurtspor: 1-9

Kaynak: AA
Yozgat BelediyesiKırşehirMalatyaKaramanFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni... Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
Koskoca dağın zirvesini 38 yıldır kilitli tutuyorlar İşte nedeni Koskoca dağın zirvesini 38 yıldır kilitli tutuyorlar! İşte nedeni
22:03
Türkiye’nin askeri gücü dış basında Yunanistan’la farkı ortaya koydular
Türkiye'nin askeri gücü dış basında! Yunanistan'la farkı ortaya koydular
20:50
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
20:09
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
18:36
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 22:56:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Nesine 3. Lig'de 5. hafta 26 maçla sona erdi, Yozgat Belediyesi Bozokspor 1-9 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei