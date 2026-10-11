Nesine 3. Lig'de 6. haftada Karşıyaka kazandı, 3. Grup'ta tek maç kaldı

Nesine 3. Lig'de 6. hafta mücadelesine devam edildi.

1. Grup ve 2. Grup'ta haftanın perdesi kapandı. 3. Grup'ta ise 6. hafta, bir müsabaka dışında tamamlandı.

Gruplarda bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Tokat Belediyespor-Zonguldakspor: 0-1

Amasyaspor FK-Silivrispor: 2-1

Fatsa Belediyespor-Beykoz Anadoluspor: 1-0

Karadeniz Ereğli 1980-Yalova FK 77: 0-0

Düzce Cam Düzcespor-Pazarspor: 1-2

Küçükçekmece Sinopspor-Karabük İdmanyurdu: 0-4

Kartal Bulvar Kartalimenspor-Orduspor 1967: 2-2

Gölcükspor-Galataspor: 1-1

Büyükçekmecegücü FK-İnkılap Futbol: 2-3

2. Grup

Alanya 1221-Bursa Yıldırımspor: 0-1

Denizli İdmanyurdu 1959-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1

Söke 1970-Bigaspor: 2-3

Uşakspor-Altay: 0-1

Gemlik Sümerbey Futbol-Kepezspor: 1-0

Karşıyaka- Eskişehir Anadoluspor: 1-0

Balıkesirspor-1922 Akşehirspor: 3-1

Eskişehirspor-Etimesgutspor: 1-1

Bucaspor 1928-Gaziemir G.O.G: 1-2

3. Grup

Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916: 0-1

Diyarbekirspor-Kırıkkale FK: 2-3

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-0

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Ağrı 1970: 0-0

Açıkalın Erciyes 38-Adanaspor: 6-1

Yeni Mersin İdmanyurdu-Ayos Osmaniyespor: 0-1

Niğde Belediyespor-Karaman FK: 1-2