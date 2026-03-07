Nesine 3. Lig'in 24. Haftası Başladı

Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 24. hafta mücadelesi 13 maçla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Bulvarspor-Yalova FK 77: 2-2

Kestel Çilekspor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-1

İnkılap Futbol-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 2-2

Çorluspor 1947-Galata Spor: 2-0

2. Grup

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0

12 Bingölspor-Erciyes 38 Futbol: 1-1

Kırıkkale FK-Diyarbekirspor: 2-1

Malatya Yeşilyurtspor-Niğde Belediyespor: 2-1

Cinegold Ağrı 1970 Spor-Hacettepe Türk Metal 1963: 8-1

3. Grup

Pazarspor-Giresunspor: 0-0

Orduspor 1967-Karabük İdmanyurdu: 5-2

4. Grup

Oktaş Uşakspor-Karşıyaka: 1-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-Tire 2021 FK: 2-1