Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 24. hafta mücadelesi 13 maçla başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Bulvarspor-Yalova FK 77: 2-2
Kestel Çilekspor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-1
İnkılap Futbol-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 2-2
Çorluspor 1947-Galata Spor: 2-0
2. Grup
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
12 Bingölspor-Erciyes 38 Futbol: 1-1
Kırıkkale FK-Diyarbekirspor: 2-1
Malatya Yeşilyurtspor-Niğde Belediyespor: 2-1
Cinegold Ağrı 1970 Spor-Hacettepe Türk Metal 1963: 8-1
3. Grup
Pazarspor-Giresunspor: 0-0
Orduspor 1967-Karabük İdmanyurdu: 5-2
4. Grup
Oktaş Uşakspor-Karşıyaka: 1-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-Tire 2021 FK: 2-1
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig'in 24. Haftası Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?