- Nestor El Maestro: "Golü bulamamamız yenilgi için en büyük etken"

İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, sahalarında 2-0 kaybettikleri Konyaspor mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, "Özellikle ilk yarının başlarında golü nasıl bulamadık, ikinci yarının başında yine golü nasıl bulamadık anlamadım. Golü bulamamamız yenilgi için en büyük etken" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. Hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, mücadeleyi değerlendirdi. Maestro, maçta adeta bir dejavu yaşadıklarını belirterek, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz.

Sahada çok iyi işler yaptık ama sonuç alamadık. Sahaya istediklerimi yansıtan oyuncularımı tebrik etmek isterim. Sahaya yansıtmak istediğimiz futbolu gerçekleştirdiler, kontrolümüz altında olarak veya kontrolümüz altında olmayarak sahada yaşanan birçok konuda iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum ama sonuç olarak puansız ayrılıyoruz. Bizi üzen şey bu. Ama bugün beklenmeyen durumlar yaşandı saha içinde. Sakatlık gibi, VAR faktörü gibi beklemediğimiz şeyler yaşandı. Gole çeviremediğimiz pozisyonlar var. Her takıma karşı 1, 2, 3, 4, 5 şans bulup, bunun üzerine golleri bulamazsak, bu fırsatları değerlendiremezsek karşı taraf bu cezayı keser. Özellikle ilk yarının başlarında golü nasıl bulamadık, ikinci yarının başında yine golü nasıl bulamadık anlamadım. Golü bulamamamız yenilgi için en büyük etken" ifadelerini kullandı.

"Eksiklerimizi görmek için analiz yapmak zorundayız"

Maestro, golcü oyuncu eksikliğinin sorulması üzerine şu şekilde yanıt verdi: "Genel olarak analiz yapmamız gerekiyor. Herkes kendi eşinin dünyanın en güzel kadını, kendi çocuğunu en zeki çocuğu olarak görür ama gerçeklerle yüzleşmek daha farklıdır. Biz de bazı eksiklerimizi, bazı düzeltmemiz gereken şeyleri görmek için analiz yapmak zorundayız. Son haftalarda ligin ön sırasında yer alan takımlara karşı oynuyoruz. Bunlar rakiplerimiz dersek takımımız çok iyi bir oyun ortaya koydu. Her ne kadar İstediğimiz sonuçları alamasak da ligin önde gelen takımlarına karşı iyi mücadele gösterdik."

Maestro son olarak, Yalçın Kayan'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından ikinci yarıda planlarını yaptıklarını belirterek, Kerim Alıcı'nın sakatlığı sebebiyle maça devam edememesiyle beraber maçın ciddiyetinin kalmadığını da sözlerine ekledi.