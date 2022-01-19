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Nestor El Maestro: "Güzel bir süreç geçiriyoruz" - Son Dakika

Nestor El Maestro: "Güzel bir süreç geçiriyoruz"

19.01.2022 19:50

- Nestor El Maestro: "Güzel bir süreç geçiriyoruz" Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, zorlu bir maçı kazandıklarını ve taraftarlarının kendilerine çok destek olduğunu ifade ederek, "Güzel bir süreç geçiriyoruz" dedi.

- Nestor El Maestro: "Güzel bir süreç geçiriyoruz"

İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, zorlu bir maçı kazandıklarını ve taraftarlarının kendilerine çok destek olduğunu ifade ederek, "Güzel bir süreç geçiriyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, açıklamalarda bulundu.

Nestor El Maestro, zor bir müsabakayı geride bıraktıklarının altını çizerek, "Evimizde olmasak bu maçı kazanmak bizim için zor olurdu. Taraftarımız bize çok güç verdi. Şu an güzel bir süreç geçiriyoruz. Unutmamamız lazım ki zorlu ve uzun bir sezon bizi bekliyor. Şu an için herhangi bir yeni transfer beklemiyorum. Biz zaten iyi bir takımdık ama şimdi daha iyiyiz. Transfer politikasına baktığınız zaman sadece birkaç ay sonrayı veya şu anı düşünmezsiniz. Tüm sezonluk veya 2 yıllık süreçler için bazı politikalar geliştirirsiniz. Bence bizim kulübümüz bu konuda iyi işler yaptı. Bize çok güzel destekleri oldu. Elimizde iyi oyuncularımız var ve onların yanında kulübeden gelip maç kazandıracak oyuncularımız da var. Bu yüzden bu iyi takımla kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nestor El Maestro: Güzel bir süreç geçiriyoruz
Nestor El Maestro: Güzel bir süreç geçiriyoruz
Nestor El Maestro: Güzel bir süreç geçiriyoruz

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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Transfer, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nestor El Maestro: 'Güzel bir süreç geçiriyoruz' - Son Dakika Spor


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