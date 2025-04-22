Nevşehir Belediyesi SK Erkek Hokey Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Spor

Nevşehir Belediyesi SK Erkek Hokey Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Nevşehir Belediyesi SK Erkek Hokey Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Nevşehir Belediyesi SK Erkek Hokey Takımı, Konya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange 1 Turnuvası'nda, oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Finalde Ukrayna ekibini 10-0 yenerek Avrupa şampiyonu olma başarısını gösterdi.

22.04.2025 15:18  Güncelleme: 15:24
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Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde Konya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange 1 Turnuvası'nda Nevşehir Belediyesi SK Erkek Hokey Takımı, bütün müsabakalarını kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediyesi SK Erkek Hokey Takımı turnuvanın ilk gününde Ukrayna ekibi HC Vinnitsa 1981 ekibini 5-1, ikinci gününde Macaristan ekibi ptk HC ekibini 6-1 ve üçüncü gününde de Danimarka ekibi Orient Yyngby kulübünü 3-0 yenerek grubunu namağlup tamamlayıp finale yükseldi.

Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange 1 final maçında Nevşehir Belediyesi SK Ukrayna ekibi HC Vinnitsa 1981 ile karşılaştı. Kırmızı beyazlı ekip baştan sona üstün oynadığı müsabakayı 10-0 kazanarak Avrupa şampiyonluğunu ilan etti. Turnuvada Ukrayna HC Vinnitsa 1981 Kulübü ikinci, Danimarka Orient Yyngby kulübü üçüncü ve Macaristan ptk HC Kulübü dördüncü oldu.

Nevşehir Belediyesi S.K sporcuları, düzenlenen ödül töreniyle başarı belgeleri ve madalyalarını Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır'ın, Şampiyonluk Kupası ve madalyalarını ise Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın elinden aldılar. Avrupa Hokey Federasyonu delegasyonu ise diğer kupa ve madalya ödüllerini sporcu ve kulüplere takdim etti. Oynanan müsabakalar sonucunda Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange 1'de gol kralı ve en iyi oyuncu ödülünü ise Nevşehir Belediyesi SK sporcusu Furkan Ataş aldı.

Hokey Takımı Baş Antrenörü Mahmut Yunus Cengiz, final müsabakasında takımı yalnız bırakmayan Nevşehir Belediyesi Başkanı Rasim Arı'ya göstermiş olduğu ilgi ve alaka için ayrıca maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kupa töreni sonrası sporcularla birlikte büyük sevinç yaşarken yaptığı açıklamada "Evet hep birlikte şampiyonu alkışlıyoruz. Nevşehir'imize memleketimize hayırlı olsun gerçekten çocuklarımız iyi iş başardılar. Sevinçliyiz, mutluyuz inşallah sporun her branşında daha çok başarılar elde edeceğiz. Bütün gayemiz sporcularımızın çabası bizim de gayretlerimizle Nevşehir'i her platformda en iyi noktalara getirmek olacak. Hepinize selamlar sunuyorum. Avrupa Şampiyonluğu ülkemiz ve şehrimize hayırlı olsun. Hep birlikte nice şampiyonluklar yaşamak dileğiyle, teknik ekibimizi ve bütün sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

18-21 Nisan 2025 tarihleri arasında Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde Konya'da yapılan Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange 1 müsabakalarında iyi bir performans sergileyerek Avrupa şampiyonluğuna uzanan Nevşehir Belediyesi SK Erkek Hokey Takımı, bütün spor branşları bazında Nevşehir tarihinin en üst seviyesine ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nevşehir Belediyesi SK Erkek Hokey Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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