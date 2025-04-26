Nevşehir'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarından oluşan takımların katıldığı voleybol turnuvası başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlen turnuva açılış seremonisiyle başladı.
Sağlık, emniyet, öğretmen ve farklı kurumlarda görev yapan memurlardan oluşan 20 takım şampiyon olabilmek için rakipleriyle mücadele edecek.
15 gün sürecek karşılaşmada forma giyen kamu çalışanlarından oluşan takımlar hafta içi her gün mesai saatlerinden sonra karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Nevşehir'de Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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