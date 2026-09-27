Nevşehir Uçhisar'da Kapadokya 5. Okçuluk Müsabakaları 250 sporcuyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir Uçhisar'da Kapadokya 5. Okçuluk Müsabakaları 250 sporcuyla başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir Uçhisar\'da Kapadokya 5. Okçuluk Müsabakaları 250 sporcuyla başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Uçhisar'da Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen Kapadokya 5. Geleneksel Okçuluk Müsabakaları, 25 ilden 250 sporcunun katılımıyla başladı. Cevizlidere Vadisi'ndeki 21 istasyonda dönem kıyafetleriyle atış yapan sporcular ödüller için mücadele ediyor.

"Kapadokya 5. Geleneksel Okçuluk Müsabakaları", 25 ilden 250 sporcunun katılımıyla Nevşehir'in Uçhisar beldesinde başladı.

Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde Uçhisar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalar, peribacalarıyla kaplı Cevizlidere Vadisi'nde gerçekleştiriliyor.

Etkinliğe dönem kıyafetleri ile katılan sporcular, farklı noktalarda oluşturulan 21 istasyonda hedef platformlarına atış yapıyor.

Sporcular, minikler, gençler, yetişkin kadınlar ve yetişkin erkekler kategorilerinde mücadele ediyor.

Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü Başkanı Fethi Yöndemli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonun bölgeye değer katan bir spor ve kültür etkinliği olduğunu söyledi.

Tarihi döneme uygun, geçmişte kullanılmış kıyafetler, ok, yay ve techizatı kullanarak etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Yöndemli, "Geleneksel sporların ruhunu yansıtarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu, oldukça zor bir zanaat. Vadi içine yerleştirilmiş hedeflere farklı becerilerle atış yapılıyor. Okçuluğun yanı sıra kondisyon da gerektiriyor. Sporcular, farklı okçuluk disiplinlerini ve becerileri öne çıkaran istasyonlarda mücadele ediyor." diye konuştu.

Etkinliğin organizatörlerinden Mehmet Fatih Tan ise geleneksel kıyafetle katılımın zorunlu olduğu organizasyonun kültürel bir şenliğe dönüştüğünü belirtti.

Peribacaları arasında keyifli bir etkinlik gerçekleştirildiğini ifade eden Tan, "Kapadokya, eşsiz bir coğrafyaya sahip. Vadiler, parkur yarışmasını düzenleyebileceğimiz güzel alanlar sunuyor. Üç yıldır istasyonlarımızı bu alana kuruyoruz." dedi.

Tan, müsabakaların gelecek yıl daha yoğun katılımla gerçekleşebilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Gün boyu devam edecek etkinlikler sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek.

Kaynak: AA
Kültür SanatKapadokyaNevşehirUçhisarKültürSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun’da zorlu ameliyat Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun'da zorlu ameliyat
Tutuklanan Emre Tezmen’in Düsseldorf’taki oteli görüntülendi Almanya’daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor Tutuklanan Emre Tezmen'in Düsseldorf'taki oteli görüntülendi! Almanya'daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor
Manchester City’ye tarihi darbe 8 şampiyonluğu gidebilir Manchester City'ye tarihi darbe! 8 şampiyonluğu gidebilir
New Jersey’de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe On binlerce hap ele geçirildi Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe! On binlerce hap ele geçirildi
Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı Yoğun bakıma kaldırıldı Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı! Yoğun bakıma kaldırıldı
14:30
Aziz Yıldırım büyük müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ’’Hemen yapın’’ talimatını verdi
Aziz Yıldırım büyük müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ''Hemen yapın'' talimatını verdi
14:10
Fenerbahçe, Kante’nin maaş detaylarını açıkladı Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
Fenerbahçe, Kante'nin maaş detaylarını açıkladı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
13:40
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
13:34
Fenerbahçe’de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
13:29
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
12:59
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 14:38:46. #7.12#
SON DAKİKA: Nevşehir Uçhisar'da Kapadokya 5. Okçuluk Müsabakaları 250 sporcuyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei