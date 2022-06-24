Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 51 erkek ve 22 kadın takımlarından yaklaşık 400 sporcunun katılımı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.

24-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan '2021-2022 Sezonu Türkiye Masa Tenisi Terfi Ligi Müsabakaları' yapılan açılışla başladı. Açılışa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel , Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin , Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın , Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir , Federasyon Başkanı Dr. Oktay Çimen , Federasyon Yetkilileri, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

Kaynak: İHA

İnci Sezer Becel, Nevşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › NEVÜ'de 'Türkiye Masa Tenisi Terfi Ligi Müsabakaları' başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.