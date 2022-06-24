NEVÜ'de 'Türkiye Masa Tenisi Terfi Ligi Müsabakaları' başladı - Son Dakika
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NEVÜ'de 'Türkiye Masa Tenisi Terfi Ligi Müsabakaları' başladı

24.06.2022 13:35
NEVÜ'de 'Türkiye Masa Tenisi Terfi Ligi Müsabakaları' başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen '2021-2022 Sezonu Türkiye Masa Tenisi Terfi Ligi Müsabakaları' başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen '2021-2022 Sezonu Türkiye Masa Tenisi Terfi Ligi Müsabakaları' başladı.

24-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan '2021-2022 Sezonu Türkiye Masa Tenisi Terfi Ligi Müsabakaları' yapılan açılışla başladı. Açılışa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Federasyon Başkanı Dr. Oktay Çimen, Federasyon Yetkilileri, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 51 erkek ve 22 kadın takımlarından yaklaşık 400 sporcunun katılımı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri daha sonra masa tenisi açılış atışını yaparak lig müsabakalarını başlattı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

İnci Sezer Becel, Nevşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor NEVÜ'de 'Türkiye Masa Tenisi Terfi Ligi Müsabakaları' başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: NEVÜ'de 'Türkiye Masa Tenisi Terfi Ligi Müsabakaları' başladı - Son Dakika
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