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NEVÜ Erkek Basketbol Takımı 3. Oldu - Son Dakika

NEVÜ Erkek Basketbol Takımı 3. Oldu

23.12.2021 10:05
NEVÜ Erkek Basketbol Takımı 3. Oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları'nda 3. oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları'nda 3. oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kayseri Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları'na; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Basketbol Takımı, Abdullah Gül Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Amasya Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı katıldı.

Takım Antrenörlüğünü Doç. Dr. Özden Taşğın ve Öğr. Gör. Sinem Parlakyıldız'ın yaptığı NEVÜ Erkek Basketbol Takımı, dostluk ve centilmenlik içerisinde geçen müsabakalar sonunda 3. oldu. - NEVŞEHİR

NEVÜ Erkek Basketbol Takımı 3. Oldu
NEVÜ Erkek Basketbol Takımı 3. Oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, basketbol, Şampiyon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor NEVÜ Erkek Basketbol Takımı 3. Oldu - Son Dakika Spor


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