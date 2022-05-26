Nevzat Aydın: Son haftayı beklemeden şampiyon olmak ilginç oldu - Son Dakika
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Nevzat Aydın: Son haftayı beklemeden şampiyon olmak ilginç oldu

26.05.2022 11:17
Nevzat Aydın: Son haftayı beklemeden şampiyon olmak ilginç oldu

Trabzonsporlu iş insanı Nevzat Aydın, "Son 10 haftaya girilirken şampiyonluk moduna girmek garipti.

Trabzonsporlu iş insanı Nevzat Aydın, "Son 10 haftaya girilirken şampiyonluk moduna girmek garipti. Bu hakikaten ilginç oldu. Son haftayı beklemeden şampiyon olmak ilginç oldu" dedi.

Nevzat Aydın, bordo-mavili ekibin şampiyonluğu başta olmak üzere birçok konuda düşüncelerini ve görüşlerini Asist Analiz'e aktardı.Aydın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Galatasaray deplasmanında son dakikalara 1-0 girilen ve Bakasetas ile Visca'nın golleriyle kazanılan maçtan sonra bu sefer bu iş farklı bitecek diye hissettim."

"Antalyaspor maçında penaltıyı kurtaran Uğurcan olmak isterdim. Konyaspor maçında slalomla asist yapan Nwakaeme olmak isterdim. Ama her oyuncunun kendi performansının üstüne çıktığı dönemler vardı."

"Son 10 haftaya girilirken şampiyonluk moduna girmek garipti. Bu hakikaten ilginç oldu. Son haftayı beklemeden şampiyon olmak ilginç oldu."

"Uğurcan'ın Antalyaspor maçında kurtardığı penaltı anını anıt yapmak isterdim. Orada ben dağıldım."

"Sanki Nevzat Aydın bir yardımda bulunmalı gibi hissediliyor ama böyle değil. Nevzat Aydın, bu takımı sevdiği ve elinden geleni yapmak istediği için o rakamı veriyor."

Şampiyon kadroya hangi efsaneyi isterdi?: "Hami Mandıralı ve Fatih Tekke olmalıydı. İkisinin çok emeği var. Şampiyonluk görmemiş efsane isimler."

"Her finalde formasını giydiğim takım kaybetti. Öyle üstüme yapıştı ve bu sene forma giymedim."

"Transferin matematiği yok. Hissederek birtakım kararlar almanız lazım. Oynadığı her ligde gol kralı olan Marc Janko'yu aldık ama bizde atamadı."

Lig şampiyonluğu mu, Avrupa Ligi finali mi?: "UEFA Avrupa Ligi finali. Avrupa başarısı lazım. Yeni başarılara ihtiyaç var."

Yurt dışında takım satın almayı düşünüyor mu?: "Bir ara oldu öyle bir şey ama şu an yok."


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Kaynak: DHA

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