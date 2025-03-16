Newcastle Tarihinde İlk Lig Kupası'nı Kazandı

Newcastle United, Wembley Stadyumu'nda oynanan finalde Liverpool'u 2-1 mağlup ederek tarihindeki ilk İngiltere Lig Kupası'nı kazandı.
Karşılaşmada Newcastle, ilk golünü 45. dakikada Dan Burn'ün ayağından buldu. İkinci yarıya da tempolu başlayan siyah-beyazlı ekip, 52. dakikada Alexander Isak'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
Liverpool'un tek golü ise 94. dakikada Federico Chiesa'nın ayağından geldi.
Newcastle, kupayı kazanarak 1955'teki İngiltere Federasyon Kupası başarısından sonra kazandığı en önemli başarı elde etti.
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