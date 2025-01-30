Neymar, yıllar sonra eski takımına geri döndü - Son Dakika
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Neymar, yıllar sonra eski takımına geri döndü

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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile sözleşmesini fesheden Neymar, başladığı yere geri döndü. Brezilyalı yıldız, 12 yıl sonra altyapısından yetiştiği Santos'a transfer oldu. 32 yaşındaki futbolcu, transferini kendisi duyurdu.

30.01.2025 22:18  Güncelleme: 22:28
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Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Hilal ile olan sözleşmesini fesheden Neymar, futbola başladığı kulüp olan Santos'a 12 yıl sonra geri döndüğünü duyurdu.

TRANSFERİ KENDİSİ DUYURDU

Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda, "Tekrar sahaya çıkmak istiyorum. Futbol oynamak, bu hayatta beni en mutlu eden şey. Önümde karşılaşacağım zorlukları aşmak için gerekli gücü bana sadece Santos gibi bir kulüp verebilirdi" ifadelerini kullandı.

REKOR BONSERVİS BEDELLERİ ÖDENDİ

Neymar, altyapısında yetiştiği Santos'tan 2013 yılında 88 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer oldu. 2017 yılında 222 milyon euroluk tarihi bir bonservisle PSG'ye imza atan Brezilyalı yıldız, 2023 yılında ise 90 milyon euroya Al-Hilal'in yolunu tutmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Al-Hilal'de geçirdiği ağır sakatlıklar sebebiyle çok fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki Neymar, bu sezon sadece 2 maçta toplam 42 dakika süre alabildi. Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan ekibinde toplam 7 maçta forma giydi ve 1 gol 3 asist yaptı.

SANTOS'TA TARİH YAZMIŞTI

Neymar, 2009-2013 yılları arasında Santos formasıyla çıktığı 225 maçta 136 gol atarak kulübün efsaneleri arasına girdi. Bu süreçte Brezilya Kupası'nı (2010) ve Copa Libertadores'i (2011) kazanan Neymar, hem kulübün hem de dünya futbolunun en unutulmaz yıldızlarından biri haline geldi.

Neymar, yıllar sonra eski takımına geri döndü

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Son Dakika Spor Neymar, yıllar sonra eski takımına geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mehmet Takmazkiko:
    karakter ise sıfır 11 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Zaten oranın adamı 7 0 Yanıtla
  • Aa:
    iyi oyuncu ama tam anlamıyla beklentiri karşılayamadi 4 1 Yanıtla
  • Aziz Sungur:
    bunun sonu Ronaldinho gibi olur. menajeri mafya 3 0 Yanıtla
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