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Brezilya'nın Uruguay ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcu Neymar, sakatlığı nedeniyle 10 ay sahalardan uzak kalacak.

AMELİYAT OLACAK

Globo'da yer alan habere göre Al Hilal'in, Neymar için Paris'ta bir operasyon planladığı belirtildi. Ancak yıldız futbolcu, ameliyatı için Brezilya Milli Takımı doktoru Rodrigo Lasmar tarafından ameliyat edilmek istiyor. Neymar, perşembe günü bıçak altına yatacak.