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Neymar, sakatlığı nedeniyle 10 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika

Neymar, sakatlığı nedeniyle 10 ay sahalardan uzak kalacak

Son Güncelleme: 01.11.2023 16:30

Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar, yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalacak.

Brezilya'nın Uruguay ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcu Neymar, sakatlığı nedeniyle 10 ay sahalardan uzak kalacak.

AMELİYAT OLACAK

Globo'da yer alan habere göre Al Hilal'in, Neymar için Paris'ta bir operasyon planladığı belirtildi. Ancak yıldız futbolcu, ameliyatı için Brezilya Milli Takımı doktoru Rodrigo Lasmar tarafından ameliyat edilmek istiyor. Neymar, perşembe günü bıçak altına yatacak.

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı yıldız, milli takımın 17 Ekim'de Uruguay ile oynadığı maçta sol dizinde ön çapraz bağ ve menisküs yırtılması sakatlığı yaşamıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Neymar, sakatlığı nedeniyle 10 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neymar, sakatlığı nedeniyle 10 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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