Nhaga: Galatasaray'da Aile Hissi Var

14.03.2026 23:38
Renato Nhaga, Galatasaray'daki ilk gol sevincini ve oyuncularla olan bağını anlattı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın futbolcusu Renato Nhaga, büyük bir kulüpte forma giydiğini ve adım adım kendisini geliştirmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Gine-Bissaulu futbolcu, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mücadelede sarı-kırmızılı takımın üçüncü ve son golünü atan Nhaga, "Ligde ilk golümü atıp galibiyete katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Taraftarın desteğini hissediyorum. Onlar sayesinde çok daha motive oluyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Gol sevincini Mario Lemina ile yaşamasına ilişkin soruyu yanıtlayan 18 yaşındaki futbolcu, "Çok sevdiğim bir oyuncunun dansını ona göstermiştim. O da 'Gol attığın bir gün dans ederiz.' demişti. Bugüne kısmetmiş." dedi.

Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Renato Nhaga, "Ancak şuna çok şaşırdım; gerçekten bir aile hissi var. İçeride çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Bunu hiç beklemiyordum. Geldiğimden beri kendimi bu ailenin bir parçası olarak evimdeki gibi hissediyorum." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı ekipte çok kaliteli oyuncuların bulunduğunu kaydeden Nhaga, "Onlardan çok şey öğreniyorum, dinlemeyi de seviyorum. İlkay Gündoğan'dan çok şey öğreniyorum. Adım adım kendimi geliştirmeye devam ediyorum." diye görüş belirtti.

Kaynak: AA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
