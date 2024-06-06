Nice'in yeni teknik direktörü Franck Haise oldu - Son Dakika
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Nice'in yeni teknik direktörü Franck Haise oldu

Geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'i 55 puan ile 5'inci sırada tamamlayan Nice, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Franck Haise, Francesco Farioli'nin Ajax'a transfer olması nedeniyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirildi. Haise, 7 yıldır çalıştığı Lens kulübünden ayrılarak Nice kulübünün başına geçecek. Ayrıca, sportif direktörlüğe Florian Maurice getirildi.

06.06.2024 12:33
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Nice'in yeni teknik direktörü Franck Haise oldu

Efe ALDEMİR İSTANBUL,

Geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'i 55 puan ile 5'inci sırada tamamlayan Nice, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Geçen sezon takımın başına getirilen Francesco Farioli"nin Ajax'a transfer olması nedeniyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna Franck Haise getirildi. 53 yaşındaki teknik adam 7 yıldır çalıştığı Fransa Lig 1 ekiplerinden Lens kulübünden ayrılıp yeni sezonda Nice kulübünün başında olacak. Öte yandan sportif direktörlüğe ise Florian Maurice'ın getirildiği açıklandı.

Kaynak: DHA

Francesco Farioli, Fransa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nice'in yeni teknik direktörü Franck Haise oldu - Son Dakika

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