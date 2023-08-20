Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber geldi.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmedi. Haberin içeriğinde Nicolas Pepe'nin reddetmesine dair herhangi bir açıklamada yer almadı.
Arsenal'in gelecek sezonki kadro yapılanmasında düşünülmeyen futbolcunun, İngiliz kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın teklifini elinin tersiyle itti - Son Dakika