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Niğde Anadolu'dan Adıyamanspor yöneticisine tepki - Son Dakika

Niğde Anadolu'dan Adıyamanspor yöneticisine tepki

12.02.2022 15:19
Niğde Anadolu'dan Adıyamanspor yöneticisine tepki

TFF 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu Sportif Direktörü Eser Eti, Adıyamanspor maçı ile ilgili konuştu.

TFF 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu Sportif Direktörü Eser Eti, Adıyamanspor maçı ile ilgili konuştu.

Eser Eti rakiplerinin hükmen galibiyet isteğine karşılıık "TFF maçın ertelenme durumu olmadığını ve sahanın her şartta kardan arındırılmasını istemiştir. Çalışmalarımız devam etmekte olup, maç saatine kadar zeminin uygun hale getirilmesi planlanmaktadır. Rakibimizin sahanın zarar görmüş sadece küçük bir bölümünden görüntü paylaşıp algı yaratmaya çalışmasına anlam veremiyoruz. Maç günü gerekli kurullar sahayı inceleyip uygun kararı verecektir" dedi. Adıyamanspor Sportif Direktörü'nün maçın kendileri lehine hükmen galibiyet ile sonuçlandırılması gerektiği ile ilgili demeçlerinin spekülasyondan ibaret olduğunu belirten Eser Eti, "Niğde Anadolu bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve öyle bir spekülasyona maruz kalmamız aslında başka sebeplerden kaynaklanıyor yine de Adıyamanspor Sportif Direktörü'nün açıklamalarından maçı oynamak istemediklerini anlıyorum. Oynamak istemiyorlar ise sahaya çıkmasınlar ancak biz hazırız, sahanın da hazır olmasını yetkililerden bekliyoruz. Niğde'de 1 haftadır yoğun kar yağışı 50 cm'yi buldu. İlimizde okullar 2 gün tatil edildi, sosyal hayat olumsuz etkilenmiştir. Kulübümüz ilk yağış itibarıyla Niğde Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile birlikte yoğun çalışmaya başladı. Mevcut durum TFF Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne ve TFF Maç Planlama ile sürekli ve görsel olarak paylaşılmıştır" şeklinde konuştu. DHA


- Niğde
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Futbol Federasyonu, Adıyamanspor, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Niğde Anadolu'dan Adıyamanspor yöneticisine tepki - Son Dakika Spor


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