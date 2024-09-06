Niğde Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Niğde Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yenilendi

Niğde Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yenilendi

Niğde Belediyesi tarafından yenilenen yarı olimpik yüzme havuzu modern tasarımıyla hizmet vermeye devam ediyor. Havuzda çocuklara ve yetişkinlere yönelik yüzme eğitimleri veriliyor.

06.09.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenilenen Niğde Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu modern tasarımı ile hizmet vermeye devam ediyor.

Çocuklara ve yetişkinlere yönelik yüzme eğitimlerinin verildiği yarı olimpik yüzme havuzu altyapı ve üstyapısıyla yenilenerek modern tasarımıyla daha konforlu hale getirildi. İç kısmına tribün ilave edilen havuzda, kafeterya ve soyunma odaları da yenilendi. 25 metre uzunluğu, 12.5 metre genişliği ve 1.85 metre derinliği ile yarı olimpik ölçülere sahip olan yüzme havuzunda, aynı anda 50 kişiye hizmet verecek şekilde düzenleme yapıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yenileme çalışmaları nedeniyle yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan yüzme havuzunun Niğde'ye hayırlı olmasını diledi. Havuzun baştan aşağı yenilendiğini belirten Özdemir, "Yapılan çalışmaların ardından yeni bir görünüme kavuşan yüzme havuzunda çocuklar ve yetişkinlik için kurs ve yüzme eğitimleri devam edecek. Yüzme havuzumuzu, özellikle yaz tatili bitmeden önce yeni haliyle öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine açmış olduk. Niğde'mize hayırlı olsun" dedi.

Yarı olimpik havuzda yüzme eğitimi alan çocuklar, mutluluklarını dile getirirken veliler ise yenilenen ve daha modern hale kavuşturulan havuzdan memnun olduklarını söyledi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Belediyesi, Niğde Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Niğde Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:34:46. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement