Niğde Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yenilendi

Spor

Yenilenen Niğde Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu modern tasarımı ile hizmet vermeye devam ediyor.

Çocuklara ve yetişkinlere yönelik yüzme eğitimlerinin verildiği yarı olimpik yüzme havuzu altyapı ve üstyapısıyla yenilenerek modern tasarımıyla daha konforlu hale getirildi. İç kısmına tribün ilave edilen havuzda, kafeterya ve soyunma odaları da yenilendi. 25 metre uzunluğu, 12.5 metre genişliği ve 1.85 metre derinliği ile yarı olimpik ölçülere sahip olan yüzme havuzunda, aynı anda 50 kişiye hizmet verecek şekilde düzenleme yapıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yenileme çalışmaları nedeniyle yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan yüzme havuzunun Niğde'ye hayırlı olmasını diledi. Havuzun baştan aşağı yenilendiğini belirten Özdemir, "Yapılan çalışmaların ardından yeni bir görünüme kavuşan yüzme havuzunda çocuklar ve yetişkinlik için kurs ve yüzme eğitimleri devam edecek. Yüzme havuzumuzu, özellikle yaz tatili bitmeden önce yeni haliyle öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine açmış olduk. Niğde'mize hayırlı olsun" dedi.

Yarı olimpik havuzda yüzme eğitimi alan çocuklar, mutluluklarını dile getirirken veliler ise yenilenen ve daha modern hale kavuşturulan havuzdan memnun olduklarını söyledi. - NİĞDE