Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi dünya ikincisi oldu

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kutay Şimşek, İstanbul'da düzenlenen 2024 WAKO Dünya Kupası Boks Turnuvası'nda Light Contact 79 kg ve Kick Light 79 kg kategorilerinin her ikisinde de dünya ikincisi oldu.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Şimşek, Light Contact kategorisinde çeyrek final aşamasında Avusturyalı rakibini yenerken, Kick Light kategorisinde ise yine çeyrek finalde İranlı rakibini mağlup etti. Şimşek her iki kategoride finale çıkarken, gümüş madalyayı Niğde'ye getirdi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'yu antrenör Halil İbrahim Şimşek ile birlikte ziyaret eden Şimşek, ilerleyen dönemlerdeki turnuvalar için altın madalya sözü verdi. Genç sporcuyu tebrik eden Rektör Prof. Dr. Uslu ise üniversitenin her alanda başarıdan başarıya koştuğunu belirtti.

Uslu ayrıca ulusal ve uluslararası arenalarda güreşten haltere bokstan atletizme kadar her dalda öğrencilere verilen desteklerin artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi. - NİĞDE