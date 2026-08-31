Niğdeli Bokscuların Başarısı

Niğdeli sporcular; Rize'de düzenlenen U23 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Emine Kılınç Türkiye şampiyonu olurken, Kemal Benli Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

23-29 Ağustos tarihleri arasında Rize'de gerçekleştirilen U23 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Emine Kılınç, 51 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. 55 kilogramda mücadele eden Kemal Benli ise şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Emine Kılınç, elde ettiği başarının ardından Kasım ayında Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sporcular ve antrenörler tebrik edilirken, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Emine Kılınç'a başarı dilekleri iletildi.