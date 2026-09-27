Nihat Özbağı, Fenerbahçe stadının 50 milyon avroluk yenileme maliyetini karşılayacak

Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda konuşan yönetim kurulu üyesi Nihat Özbağı, stat kapasitesinin artırılması projesinin maliyetini kendisinin karşılayacağını açıkladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen genel kurulda stat kapasitesinin artırılması projesine ilişkin bilgi veren Özbağı, kapasitenin 64 bine çıkarılacağını belirtti.

İnşaat çalışmalarının stat dışından başlayacağını vurgulayan Özbağı, "Maçlarımızı oynamamıza engel bir durum olmayacak. Yalnızca çatı kaldırılırken maç oynanmayacak ancak bu dönem de sezon sonuna denk geleceği için yine maçlarımız etkilenmeyecek. Kale arkalarına 44 yeni loca yapılacak. Bu projenin bedelini Fenerbahçe'ye hiçbir yük getirmeden ben karşılayacağım. Fenerbahçe'mize feda olsun. Projemizin izin ve onayını kısa zamanda alacağımızı umuyorum. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Mevcut kapasitenin 48 bin olduğuna dikkati çeken Özbağı, "Şimdi 64 bin kapasiteli olacak. Böylelikle kulüp bazında Türkiye'nin en büyük stadı olacak. Taraftarlarımız stadıyla övünecek. Stadımız eskidi, yenilememiz gerekiyor. Kasım ayında temel ve betonlama işlemlerine başlamak istiyoruz. Zeminimiz zayıf olduğu için zemin güçlendirmesi yapacağız. Çelik imalatlarının da siparişlerini vereceğiz. Bu da 6 ay sürecektir. Çatının kaldırılma işlemi haziran, temmuz aylarında olacak. Sonrasında akustiğin sağlanması için cephe kaplaması yapacağız. Yenileme işlemini 2027 yılının kasım ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Eğer yönetimde olmasak bile bu projeyle ilgilenip desteğimi vereceğimi söylemek istiyorum. Burada ailemden bir tenkit gelebilir ama kusura bakmasınlar." açıklamasında bulundu.

Projenin maliyetine ilişkin de bilgi veren Özbağı, şunları söyledi:

"Çelik işleri 23 milyon avro; inşaat ve tribün işleri 10 milyon 700 bin avro; cephe ve çatı işleri 8 milyon 450 bin avro; mekanik işleri 2 milyon 600 bin avro. Genel giderlerle birlikte toplam maliyet 50 milyon avro. Daha önce bu stadı taraftarlarımızla birlikte yaptık. Stadımız bittiğinde kale arkaları 6,5 milyon avro ilave gelir sağlayacak. Localardan 7,5 milyon avro ek gelir elde edeceğiz. Aziz Yıldırım liderliğinde daha önce yaptık, yine yapacağız."