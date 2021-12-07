Üye Girişi
Nihat Özdemir: Burak Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır - Son Dakika

Nihat Özdemir: Burak Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır

07.12.2021 16:20
Nihat Özdemir: Burak Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır

"Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir""Türk futbolunun bu tür ivedilikle çözüm bekleyen konuları varken, hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur"İSTANBUL,- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı...

"Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir"

"Türk futbolunun bu tür ivedilikle çözüm bekleyen konuları varken, hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur"

İSTANBUL,- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ben ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım seçildiğimiz günden itibaren; beraberlik, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız. Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın federasyon ve yönetim kurulu üyeleri hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın çeşitli kerelerde, şahsım, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve Federasyonumuzla ilgili bazı haksız söylemlerde bulunması, kabul edilmesi imkansız olan bu iddiaların kamuoyunda yer alması nedeniyle bir açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu, 98 yıllık köklü bir tarihe sahip milli bir kurumdur. TFF Yönetim Kurulu'nun üyeleri; değerli, saygın ve önemli insanlardır. Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ben ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım seçildiğimiz günden itibaren; beraberlik, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız. Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır.  Ayrıca; Federasyonumuz, yoğun bir şekilde Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Türk Futbol Hakemlik Sistemi, Yayın İhalesi, TBMM nezdinde devam eden Yeni Spor Kulüpleri Yasası, Korsan Yayınların Engellenmesi gibi birçok ortak çalışmayı dayanışma içerisinde yürütmektedir. Türk futbolunun bu tür ivedilikle çözüm bekleyen konuları varken, hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur. Sayın Başkanlarımızdan, yöneticilerimizden beklentim bu sorumlulukla ve sağduyuyla hareket etmeleridir. Bu vesileyle; Avrupa kupalarında mücadele edecek bütün takımlarımıza başarılar diler, ülke puanına katkıda bulunmalarını temenni ederim."


Nihat Özdemir: Burak Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır

Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Burak Elmas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir: Burak Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den, Burak Elmas'a hodri meydan: İddialarınızı ispatlayın 16:26 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den, Burak Elmas'a hodri meydan: İddialarınızı ispatlayın
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı 16:07 Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Öğrencinin kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum 15:56 Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Öğrencinin kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü 15:18 Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu 14:24 Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu

Son Dakika Haberleri
16:27 Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti
16:26 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den, Burak Elmas'a hodri meydan: İddialarınızı ispatlayın
16:17 Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi
16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi
16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler
16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti
16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!
15:46 Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı: Birine hayat veririm umuduyla
15:34 İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz
15:33 Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası
Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti         
16:27
Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi         
16:17
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Kocasını uyurken baltayla öldüren kadın, mahkemede suçu polise attı Kocasını uyurken baltayla öldüren kadın, mahkemede suçu polise attı         
16:05
Başkan Maçoğlu, 12 kişilik avcı grubunu Tunceli'den kovdu: Derhal ilimizi terk edin Başkan Maçoğlu, 12 kişilik avcı grubunu Tunceli'den kovdu: Derhal ilimizi terk edin         
15:49
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 16:35:55. #1.11#
SON DAKİKA: Nihat Özdemir: Burak Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement