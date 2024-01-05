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Nikola Jokic'in son saniye basketiyle Denver Nuggets, Golden State Warriors'ı mağlup etti - Son Dakika
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Nikola Jokic'in son saniye basketiyle Denver Nuggets, Golden State Warriors'ı mağlup etti

NBA'de Denver Nuggets, Chase Center'da karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı Nikola Jokic'in son saniyede uzaktan attığı basketle 130-124'lik skorla mağlup etti. Denver'da Nikola Jokic 34 sayı, 10 asist, 9 ribaund, Aaron Gordon 30 sayı, 9 ribaund ve Jamal Murray de 25 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Golden State'de ise Stephen Curry'nin 30, Klay Thompson'ın da 24 sayısı galibiyete yetmedi.

Nikola Jokic\'in son saniye basketiyle Denver Nuggets, Golden State Warriors\'ı mağlup etti
05.01.2024 - 10:03,
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NBA'de Denver Nuggets, Chase Center'da karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı Nikola Jokic'in son saniyede uzaktan attığı basketle 130-124'lik skorla mağlup etti.

NBA'de normal sezon 2 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs evinde karşılaştığı Milwaukee Bucks'a 125-121'lik skorla mağlup oldu ve üst üste 4, toplamda 29. mağlubiyetini aldı. Ligde 25. galibiyetini elde eden Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 44 sayı, 14 ribaund ile oynayarak double-double yaparken, Damian Lillard da 25 sayı, 10 asistlik performans sergiledi. San Antonio'da ise Cedi Osman 28 dakika kaldığı parkede 13 sayı, 5 asist, 3 top çalma ve 2 ribaund ile oynarken, Devin Vassell'in 34 sayı, 6 ribaundu ve Victor Wembanyama'nın da 27 sayı, 9 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.

Denver, Nikola Jokic'in son saniye basketiyle kazandı

Batı Konferansı ekiplerinin karşılaştığı müsabakada Denver Nuggets, deplasmanda mücadele ettiği Golden State Warriors'ı, Nikola Jokic'in son saniyede uzaktan attığı basketle 130-124'lik skorla yendi ve 35. galibiyetini kazandı. Denver'da Nikola Jokic 34 sayı, 10 asist, 9 ribaund, Aaron Gordon 30 sayı, 9 ribaund ve Jamal Murray de 25 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezonki 18. mağlubiyetini alan Golden State'de ise Stephen Curry'nin 30, Klay Thompson'ın da 24 sayısı galibiyete yetmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Nikola Jokic'in son saniye basketiyle Denver Nuggets, Golden State Warriors'ı mağlup etti - Son Dakika
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