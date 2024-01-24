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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursaspor'u ziyaret etti - Son Dakika
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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursaspor'u ziyaret etti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür ve yönetimi ile bir araya gelerek, kentteki güvenin sağlanması için destek sözü verdi. Erdem, Bursaspor'un her zaman yanında olduklarını belirtti ve herkesin aynı heves ve heyecanla takıma sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursaspor\'u ziyaret etti
24.01.2024 - 16:50,
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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursaspor'u ziyaret ederek, yeni başkan Sinan Bür'le bir araya geldi. Erdem, "Kent biraz güven istiyordu. Bunu da siz sağlayacaksınız. Ben buna inanıyorum. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bursaspor bizim kırmızı çizgimiz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve beraberindeki heyet, Bursaspor Kulübü'nün yeni başkanı Sinan Bür ve yönetimi ile birlikte futbolcuları ziyaret etti. Sinan Bür ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarı dileyen Erdem, Bursaspor'un her zaman yanında olduklarını belirtti. Turgay Erdem, "Büyük bir heyecan geldi. Puanları da toplarsak güzel olacak. Kent biraz güven istiyordu. Bunu da siz sağlayacaksınız. Ben buna inanıyorum. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bursaspor bizim kırmızı çizgimiz. Dokunduğumuz zaman sanki politika yapıyoruz gibi gözüküyor. Ancak herkesin artık aynı heves ve heyecanla Bursaspor'a sahip çıkması lazım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Turgay Erdem, Bursaspor, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursaspor'u ziyaret etti - Son Dakika


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