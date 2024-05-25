Nilüfer Belediyesi'nin Katkılarıyla Dağyenice Ultra Maratonu Tamamlandı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nin Katkılarıyla Dağyenice Ultra Maratonu Tamamlandı

Nilüfer Belediyesi\'nin Katkılarıyla Dağyenice Ultra Maratonu Tamamlandı

Nilüfer Belediyesi'nin katkıları ile bu yıl 5'incisi düzenlenen Dağyenice Ultra Maratonu, bin 500 sporcunun nefes kesen mücadeleleri ile tamamlandı. Yarışlarda başarılı olan sporculara kupa ve ödülleri törenle verildi.

25.05.2024 19:13  Güncelleme: 19:15
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Nilüfer Belediyesi'nin katkıları ile bu yıl 5'incisi düzenlenen Dağyenice Ultra Maratonu, bin 500 sporcunun nefes kesen mücadeleleri ile tamamlandı. Yarışlarda başarılı olan sporculara kupa ve ödülleri törenle verildi.

Nilüfer Belediyesi ve Nefes Dağyenice Doğada Tesisleri ev sahipliğinde; SPX isim sponsorluğunda bu yıl 5'incisi düzenlenen Dağyenice Ultra Maratonu, heyecanlı yarışlara sahne oldu. Dağyenice'nin eşsiz doğasının yanı sıra Mysia Bölgesi'nin antik çağdan günümüze gelen pek çok kültür ve tabiat varlığını barındıran parkurlarda yarışan sporcular, keyifli zaman geçirdi. Yurtiçi ve yurtdışından katılan bin 500'e yakın koşu tutkunu, 100K Mysia Yolları Parkuru, 61K Toprak Parkuru, 33K Su Parkuru, 15K Ateş Parkuru ve 6K Göl Parkuru'nda koştu.

Yarışların sonunda başarılı olan sporcular için kupa ve ödül töreni düzenlendi. Kupa törenine katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, sporcuları tebrik etti. Programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Şahin, Nilüfer İlçesi'nin farklı bir yer olduğunu göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Konuşmanın ardından Şahin, yarışlarda başarılı olan sporculara kupa ve ödüllerini takdim etti. Törende 5 farklı kategoride derece elde edenlerin yanı sıra paralimpik ve farklı yaş kategorilerinde başarılı olan sporcular da ödüllendirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi'nin Katkılarıyla Dağyenice Ultra Maratonu Tamamlandı - Son Dakika
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