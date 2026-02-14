Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Çekya'nın SKKP Hentbol ekibine 29-26 yenildi.
Brno kentinde yapılan karşılaşmanın ilk devresi, 14-14 berabere tamamlandı. İkinci yarıda daha iyi oynayan Çekya temsilcisi, müsabakadan 29-26 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 22 Şubat Pazar günü Bursa'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Nilüfer Belediyespor Avrupa Kupası'na Yenilgiyle Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?