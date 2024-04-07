Nilüfer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u mağlup etti

Nilüfer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor\'u mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig 20. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, evinde ağırladığı Bahçelievler Belediyespor'u 39-25 mağlup etti. Nilüfer Belediyespor, aldığı bu galibiyetle ligdeki puanını 14'e yükseltti.

07.04.2024 11:01  Güncelleme: 11:05
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Hentbol Erkekler Süper Lig 20. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, evinde ağırladığı Bahçelievler Belediyespor'u 39-25 mağlup etti.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, ligin 20. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u ağırladı. Üçevler Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk dakikalarında, her iki takım da başa baş bir mücadele sergiledi. 3-3'lük eşitlikle geçilen maçın 10. dakikasından sonra Nilüfer Belediyespor, oyun ve saha kontrolünü ele geçirdi. Etkili ataklarla rakip kalede goller bulan Nilüferli hentbolcular, savunma hattında da geçit vermedi. Yeşil mavi beyazlı ekip, ilk yarıyı 18-9'luk üstünlükle tamamladı.

Nilüfer Belediyespor, ilk yarıda elde ettiği skor üstünlüğünün ardından ikinci yarıda, genç oyunculardan oluşan kadro ile mücadele etti. Hırslı oyunuyla dikkat çeken Nilüferli hentbolcular, taraftarlarına seyir zevki yüksek bir maç izletti. Hücum ve defansta istediği oyunu sahaya yansıtan Nilüfer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor karşılaşmasından 39-25 galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor, aldığı bu galibiyetle ligdeki puanını 14'e yükseltti. - BURSA

Kaynak: İHA

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