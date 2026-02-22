Nilüfer Belediyespor Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Nilüfer Belediyespor Çeyrek Finale Yükseldi
22.02.2026 18:55
Nilüfer Belediyespor, SKKP Hentbol'u 32-28 yenerek EHF Avrupa Kupası çeyrek finaline adını yazdırdı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Nilüfer Belediyespor, son 16 turunda deplasmanda 29-26 yenildiği ilk maçın rövanşında, Çekya temsilcisi SKKP Hentbol'u konuk etti. Üçevler Spor Salonu'nda yapılan ve ilk yarısını 16-16 berabere kapattığı maçı ev sahibi ekip, 32-28 kazandı.

Nilüfer Belediyespor, bu sonuçla EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselirken SKKP Hentbol, elendi.

Kaynak: AA

