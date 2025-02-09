Nilüfer Belediyespor Deplasmanda galip geldi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Köyceğiz Belediyespor'u 30-28 yendi.
Köyceğiz Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 13-13 eşitliğiyle geçildi.
Müsabakanın ikinci yarısında daha iyi oynayan Nilüfer Belediyespor, salondan 30-28 galip ayrıldı.
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